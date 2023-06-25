محافظ القاهرة: العالم وقف احتراما عند يوم 30 يونيو

وأكد خالد عبد العال، أن العالم وقف احتراما عند يوم 30 يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصرى، وعبر عن إصراره على إعلاء كلمته فى اختيار مصيره.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن جميع الإنجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية، كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن ما يحدث فى مصر من إنجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.
وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وتم رفع درجة الإستعداد القصوى بها وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى، كما تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.
وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع على ضرورة التوسع فى نشر منافذ البيع بجميع أحياء العاصمة لتوفير السلع الغذائية واللحوم لإحداث توازن بالأسعار بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
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