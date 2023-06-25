بدء الحملة الرئاسية «100 يوم صحة» فى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - من ناحيته، قال الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بالإسكندرية، إنه يجرى الكشف داخل شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة فى الإسكندرية والكشف والتحليل عن حوالى 8 آلالف عامل، وتقدم خدمات الكشف للأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوى) والكشف عن فيروس “B” الكبدى، والتعريف عن كيفية الإصابة به، والتوعية مثل الفحص الذاتى للثدى، والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم، والتطيعم ضد فيروس كورونا.

واستهل المحاسب حسام إمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، كلماته بشركة للقيادة السياسة على الاهتمام بصحة المواطنين وبالتحديد عمال الشركة والذين يكونوا عرضة للأمراض عن خيرهم، كونهم يتعاملون مع النفايات الخطرة الخاصة بالمستشفيات وغيرها مباشرة، وذلك وجب الاطمئان عليهم وخلوهم من الأمراض أو علاجهم فى حالة الإصابات.