رئيس وزراء الهند يزور مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، السيد ناريندا مودى رئيس وزراء الهند، بمسجد الحاكم بأمر الله وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية للقاهرة.





واصطحب الدكتور مصطفى وزيرى رئيس وزراء هند والوفد المرافق له فى جولة داخل المسجد قام خلالها باستعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذى قامت به وزارة السياحة والآثار ومثلة فى المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة، والذى تم الانتهاء منه وافتتاحه فى فبراير الماضى.

وعقب انتهاء الزيارة حرص الدكتور مصطفى وزيرى، على تقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند، عبارة عن نموذج لمركب مصرية قديمة تعبيرا عن التعاون بين مصر والهند ولاسيما فى مجال التجارة منذ أقدم العصور.

فيما أعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله، وسعادته بزيارة هذا المسجد الأثرى الهام.

جدير بالذكر أن مسجد الحاكم بأمر ويعود تاريخه للعصر الفاطمى وهو 4 أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر، وثانى أكبر المساجد الأثرية فى القاهرة بعد مسجد أحمد بن طولون.