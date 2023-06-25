" الأرصاد الجوية " طقس يوم الاثنين حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يونيو 2023 02:25 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعها بأن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

كما توقعت أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.