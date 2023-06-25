محافظ القاهرة يوجه بتطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك، وعددها 204 مساجد و242 ساحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بضرورة المرور على المخابز للتأكد من إنتاجها كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التى يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطرى، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقى أى شكوى أو بلاغ عن أى مخالفات.

وطالب المحافظ، هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين فى هذه المناسبة مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية فى حال الحاجة اليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل فى حالة وجود أى تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

وقال المحافظ إنه جرى تخصيص 25 خط خدمة خاصة للعيد للأماكن التى يقبل عليها المواطنون خاصة الحدائق والمتنزهات يعمل عليها 250 أتوبيس، مشيرا إلى أن هيئة النقل العام لديها 193 خط ثابت يعمل عليها ما يقارب 3000 أتوبيس بالإضافة إلى 2700 مينى باص لتغطى القاهرة بالكامل.

كما وجه المحافظ، هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولا بأول.

المحافظ طالب مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على مسؤولى المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أى اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمنى للتصدى لأى مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.