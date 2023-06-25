دموع الكيمياء وفرحة الجغرافيا.. طلاب الثانوية العامة يعلقون على الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على طلاب الشعبة العلمية، بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الامتحان به الكثير من الأسئلة غير المباشرة، والأفكار الجديدة التى لم يتعرض لها الطلاب من قبل، كما أن الزمن المخصص للإجابة لم يكن كافيا على الإطلاق.

وقالت الطالبة، فرح حسين، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب القاهرة، إن الامتحان كان شديد الصعوبة، والوقت لم يكن كافيا، لدرجة أنها أجابت على العديد من الأسئلة بشكل عشوائى دون تحرى الإجابة الصحيحة لنفاد الوقت.

وأضافت الطالبة، يمنى عادل، أن الامتحان تضمن العديد من الأسئلة الصعبة وبه أفكارا جديدة لم تتعرض لها من قبل، رغم مذاكرتها من أكثر من مصدر سواء المنهج المدرسى أو مذكرات المعلمين أو المنصات التعليمية المختلفة.

وأبدت الطالبة لينا شريف، تعجبها من صعوبة غالبية أسئلة الامتحان فى حين صرحت وزارة التربية والتعليم، أن 30% فقط من الأسئلة مخصصة للمستويات العليا: "اللى شوفناه إن 70% من الأسئلة مستويات عليا، أنا خايفة أسقط فى الامتحان بعد كل المذاكرة اللى ذاكرتها طول السنة".

وناشد أولياء أمور الطلاب المتواجدين أمام اللجان، وزارة التربية والتعليم، بمراجعة مستوى امتحان الكيمياء للثانوية العامة، قبل بدء التصحيح، واتخاذ إجراءات من شأنها مصلحة الطلاب.

إلى جانب الطلاب، علق العديد من معلمى مادة الكيمياء على مستوى الامتحان مؤكدين صعوبته، فقال مشرف خليفة، كبير معلمى مادة الكيمياء، إن امتحان هذا العام هو "الأرخم" فى العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تركيز شديد من الطلاب وبالتأكيد وقت أطول.

كذلك قال ممدوح عيسى، كبير معلمى مادة الكيمياء، إن جميع أسئلة امتحان الكيمياء دون استثناء غير مباشرة، وتحتاج لتركيز شديد واصفا إياه بأقوى امتحان كيمياء فى النظام الحديث على الإطلاق.

واتفق معهما إبراهيم محمد أبو الغيط، معلم الكيمياء، مشيرا إلى أن كل سؤال بالامتحان يتضمن مجموعة أفكار تحتاج من الطالب تركيز ووقت للإجابة.

وعلى عكس امتحان الكيمياء، تراوحت تعليقات طلاب الشعبة الأدبية على امتحان الجغرافيا بين السهل والمتوسط، مشيرين إلى أن نقطتين تقريبا بالأسئلة المخصص لها درجتين كانتا تحتاج إلى تفكير، كما أن أسئلة الخرائط تحتاج إلى وقت للإجابة.

وقال الطالب محمد عزت، بلجنة مدرسة الأورمان بالدقى، إن الامتحان كان سهلا، متمنيا أن يكون امتحان التاريخ فى نفس المستوى.

كذلك قال الطالب محمود على، إن الامتحان كان متوسط المستوى، مشيرا إلى أن نقطتين تقريبا بالأسئلة المخصص لها درجتين كانتا تحتاج إلى تفكير ووقت، لكن بشكل عام استطاع الإجابة على جميع أسئلة الامتحان.

ويتكون امتحان كل من الجغرافيا والكيمياء من 46 سؤالا، بينها 44 سؤالا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالى مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 32 سؤالا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالا مخصص لهم درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين.

وعقب امتحانات اليوم، يتوقف الطلاب عن أداء الامتحانات، حتى السبت الموافق 1-7-2023، بسبب إجازة عيد الأضحى، ليستأنفوا الامتحانات من جديد يوم الأحد الموافق 2-7-2023، حيث يؤدى طلاب المدارس الثانوية العامة امتحان الفيزياء "لشعبتى العلوم والرياضيات" والتاريخ "للشعبة الأدبية"، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم "الفيزياء"، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.