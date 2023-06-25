أهالى «سنبو» فى الغربية ينعمون بـ«حياة كريمة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التطور الذى حدث فى القرية على المستوى الصحى، بعدما عانت عدم وجود خدمات طبية أو صحية داخل مبنى الوحدة الصحية الذى كان متهالكا تماما، حيث يجرى تشطيب مركز طب الأسرة على أعلى مستوى لخدمة المجلس القروى بالكامل.

وكان أهالى القرية يذهبون فى السابق إلى مستشفى زفتى العام التى تبعد عن القرية مسافة 10 كيلومترات لتلقى العلاج، الأمر الذى كان يشكل صعوبة فى التنقل خاصة فى أوقات الليل المتأخرة.