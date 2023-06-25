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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التطور الذى حدث فى القرية على المستوى الصحى، بعدما عانت عدم وجود خدمات طبية أو صحية داخل مبنى الوحدة الصحية الذى كان متهالكا تماما، حيث يجرى تشطيب مركز طب الأسرة على أعلى مستوى لخدمة المجلس القروى بالكامل.
وكان أهالى القرية يذهبون فى السابق إلى مستشفى زفتى العام التى تبعد عن القرية مسافة 10 كيلومترات لتلقى العلاج، الأمر الذى كان يشكل صعوبة فى التنقل خاصة فى أوقات الليل المتأخرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى «سنبو» فى الغربية ينعمون بـ«حياة كريمة» (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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