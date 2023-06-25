«بيت الزكاة» يطلق مبادرة لتوزيع الملابس قبل عيد الأضحى على الأسر المستحقة

وأوضح بيت الزكاة - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم إطلاق هذه المبادرة لإدخال السرور والبهجة على الأسر المستحقة، حيث أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة أسيوط وتستمر على مدار 3 أيام بمقر المنطقة الأزهرية بأسيوط؛ لتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة.
وأضاف أن المبادرة تستهدف باقى المحافظات تباعًا حتى بداية العام الدراسى القادم، فى محاولة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، أملًا فى إدخال البهجة والسرور على الأطفال والكبار ولتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد الحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات المصرى، إعمالًا لقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ".
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