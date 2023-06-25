جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن تجديد معرض شباب بنى سويف:- يذكر أنه لم تمر أكثر من 12 ساعة واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب الشباب من أصحاب هذه الباكيات والعاملين بها، وتم التوجيه للمقاولون العرب وجهاز التعمير والاسكان بإعادة بناء المعرض وتطويره والانتهاء منه خلال فترة زمنية صغيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولة تعيد معرض بنى سويف المحترق للحياة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.