«إدماج قضايا كبار السن فى عملية صنع القرار».. ورشة عمل للتضامن والإسكوا

جدة - نرمين السيد - وشهد افتتاح الورشة المستشار محمد عمر القمارى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، ومنال سعيد مستشارة قضايا كبار السن بالإسكوا، ونادين شلق الباحثة فى قضايا السكان بالإسكوا، ودينا تنير مسؤول الشؤون الاجتماعية بالإسكوا.

شارك بالورشة ممثلون عن وزارات الصحة والتخطيط والتعاون الدولى والداخلية، وهيئة البريد المصرية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد علوم المسنين ببنى سويف، ومديريات التضامن الاجتماعى بالمنوفية والإسماعيلية والجيزة، وكذلك ممثلون عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى مجال رعاية كبار السن والمهتمين.

وأكد المستشار محمد عمر القمارى، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أنه فى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، والتى وردت بها حقوق المسنين ضمن المحور الثالث تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن"، وفى ضوء ما ورد بالمادة (83) من الدستور التى نصت على ضمان الدولة حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمةً، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكذلك تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.

وأضاف القمارى أن الدولة منحت مساعدة ضمانية لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشاً تأمينياً وليس لهم دخل، كما طورت شبكات الأمان الاجتماعى ببرنامج كرامة، وذلك بمنح دعم نقدى للمسنين بداية من عمر الخامسة والستين، أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، مشيرًا إلى أن عدد المسنين بمصر يقدر بإجمالى 7 ملايين نسمة (بنسبة 1,7% من إجمالى السكان)، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة بحوالى 100% بحلول عام 2050، وأن المعاشات التأمينية تغطى نسبة تزيد على 56%، ويبلغ عدد دور رعاية المسنين 168 دار مجهزة لإقامة المسنين تقدم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية على مستوى 22 محافظة.

واستعرض "القمارى" خدمة رفيق المسن التى تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعى التابع للوزارة مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن تقديراً لمساهماتهم بشكل أساسى فى بناء وتنمية المجتمعات وضمان توافر حياة كريمة لهم وتحسين جودة الحياة وأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون حقوق المسنين ووافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ وجارى مناقشته فى مجلس النواب.

من جانبها أكدت دينا تنير، مسؤول الشؤون الاجتماعية بالإسكوا، أن الورشة تأتى فى ظل تحولات ديمجرافية مهمة تبشر ببداية مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة فى العديد من البلدان العربية (وهى مرحلة تتضاعف خلالها النسبة المئوية للشيخوخة من 7% إلى 14%) ، حيث من المتوقع أن يتخطى عدد كبار السن (+65) فى منطقتنا العربية من حوالى 21 مليون إلى 71,5 مليون فى عام 2050.

وقد بدأت بالفعل مجموعة من البلدان (وهى تونس والجزائر والمغرب ولبنان) مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة، وتشير تقديرات الأمم المتحدة أن مصر ستشهد مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة فى غضون 42 عاما، لذلك لا بد من توفير أولويات متعددة لضمان توفير المتطلبات الأساسية للشيخوخة بكرامة، أهمها توفير السكن اللائق وخدمات الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل والتأمين الاجتماعى وخدمات التعليم الجيد المتاحة للجميع، وكذلك لابد من تحول فى نمط التفكير إلى عقلية تكافح التمييز ضد كبار السن وتعترف بمساهماتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن الاسكوا تركز فى عملها على أربعة أبعاد أساسية لدمج قضايا كبار السن فى التخطيط الإنمائى، وتشمل: بناء نظم بيانات شاملة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، واعتماد نهج قائم على دورة الحياة لتلبية احتياجات كبار السن، واتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات المتوقعة لكبار السن فى المستقبل، وتحسين مستوى تغطية نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها، وتطوير خدمات متنوعة ومستدامة ومراعية للاحتياجات فى نظم الرعاية طويلة الأجل.

وعلى مدى يومين عمل شهدت الورشة مناقشة الأطر الدولية التى تعالج قضايا كبار السن والشيخوخة مثل برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية فى عام 1994، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة فى عام 2002، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية فى عام 2012، وخطة التنمية المستدامة لعام (2030) فى عام 2015، والخطة الحضرية الجديدة فى عام 2016).

وتم التعرف على المبادئ العامة لتطوير السياسات العامة، وآليات استجابتها للاحتياجات والظروف المعيشية للمستفيدين، واتاحتها خاصة للمهمشين والفقراء، وأن تتحقق لها الاستدامة مالياً وسياسياً، ومعممة داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى، وأن تستفيد من قدرات الأفراد والأسر والمجتمعات، وتكون مرنة وقادرة على الاستجابة للتغيير فى حالة ظهور تحديات جديدة، وأن تكون تشاركية تعتمد على مشاركة المواطنين فى تخطيط وتنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية، وأن تكون عادلة دون تمييز.

كما تناولت الورشة مداخل وأولويات دمج قضايا كبار السن فى وضع السياسات، من خلال الحماية الاجتماعية، والاستقلالية المالية لتأمين حياة لائقة لكبار السن، والمشاركة الفعالة فى المجتمع والتنمية والاستفادة من خبراتهم فى العمل، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، حيث تعتبر الصحة من أبرز الأولويات لأنها تمثل مصدر قلق متزايد لكبار السن وعائلاتهم، وكذلك تمكين المسنين من البقاء فى محيطهم الاجتماعى ومنازلهم مع تقدمهم بالعمر وتعزيز استقلاليتهم وتوفير الخدمات الرعائية المناسبة لهم ولعائلاتهم مما يساهم فى الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية وتمتعهم بحياة أفضل، علاوة على ذلك، من ضمن الأولويات الإدماج الاجتماعى والشيخوخة النشطة، وذلك لمكافحة العزلة والتهميش التى يعانى منها كبار السن، وتتعدد أوجه الإدماج الاجتماعى لكبار السن مابين توفير فرص تعلم مدى الحياة إلى المساهمة فى سوق العمل وتوفير فرص التطوع والمشاركة السياسية والمجتمعية.

ومن الأولويات الملحة حماية كبار السن من التمييز وسوء المعاملة والنظرة السائدة عنهم على أنهم محدودى القدرات العقلية والبدنية و أنهم عبء على أسرهم، لذلك كان هناك ضرورة لتغيير هذه النظرة وحماية كبار السن من العنف والإساءة.

وقد انتهت الورشة إلى عدد من التوصيات منها: التأكيد على تعميم طب الشيخوخة فى كافة الكليات والمعاهد والمؤسسات الطبية، توفير شبكة معلومات موحدة تضم جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بكبار السن توفر الخدمات المتاحة لكبار السن، تفعيل برامج التوعية بالخدمات الصحية المقدمة للمسنين وأماكن تقديمها، وبرامج توعية لأسر المسن لتعريفهم باحتياجات المسن وكيفية القيام بدورهم اتجاهه، وضرورة الكشف الطبى الشامل على المسن كل 6 شهور.