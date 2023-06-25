الطائفة الإنجيلية تهنئ السيسى والمصريين بقرب حلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإنجيلية - فى نص البرقية - "يسعدنى أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهانئ القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. ونصلى أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم بالخير والمحبة والسلام.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة.

كما بعث برقيات مماثلة إلى كل من: وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.