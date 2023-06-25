زيارة رئيس وزراء الهند لمنطقة الأهرامات (صور)

جدة - نرمين السيد - اصطحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الأحد، ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، فى جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، فى إطار زيارة الدولة التى يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وحرص رئيس وزراء الهند، على التقاط الصور التذكارية، والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها. وفى ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندى الكبير، مستنسخا لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة. تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الجارية لرئيس وزراء الهند إلى مصر، تضمنت إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات، زيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية، كأحد معالم الحضارة الإسلامية.

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