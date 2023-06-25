محافظ الوادى الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بلاط بزيادة 60%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط خرائط المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بلاط بزيادة 60%، لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.





وقال الزملوط - فى بيان اليوم الأحد - إنه بهذا الاعتماد يكون قد تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أن المخطط يشمل مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والمشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية والخدمات الإقليمية والرؤية المستقبلية العامة للمدينة، مقدما الشكر لمنظومة التخطيط العمرانى لما تم إنجازه بمجال اعتماد المخططات التفصيلية الاستراتيجية بالمحافظة.

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