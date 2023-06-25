قرار مهم من وزير التعليم بعد الشكاوى من صعوبة الكيمياء للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجها بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.





وأوضح حجازى، فى بيان، اليوم الأحد، أن التصحيح الإلكترونى يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له، يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذى يراعى صالح الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء، واشتكى الكثير من الطلاب من وجود الكثير من الأسئلة غير المباشرة، إضافة لطول الامتحان مقارنة بالزمن المخصص للإجابة.

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