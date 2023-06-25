محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»

جدة - نرمين السيد - دشن محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" تحت شعار "معاك من أول يوم"، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بجميع محافظات الجمهورية وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتفقد المحافظ اصطفاف سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام ديوان عام المحافظة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة، والتى تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الاعتلال الكلوى، والسكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن"، وخدمات دعم صحة المرأة والتى تشمل "التوعية بالفحص الذاتى للثدى، والتوعية بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، والعناية بصحة الأم والجنين، وكشف وعلاج السمع للأطفال حديثى الولادة، وفحص المقبلين على الزواج وكبار السن والأطفال المبتسرين. وأشاد أبو ليمون بكافة المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن المبادرة تعد نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى إلى التوسع فى توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية؛ لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

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