الداخلية: الانتهاء من تهيئة أماكن استقبال بعثة الحج بصعيد عرفات (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت بعثة الحج في تهيئة أماكن استقبال حجاج القرعة، قبل نقلهم عرفات لإتمام أداء مناسك الحج، حيث تمت مراجعة جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، واكتملت مخيمات حجاج القرعة، وتزينت لاستقبال ما يقارب 11 ألف حاج من حجاج القرعة ويتم وضع اللمسات النهائية قبيل التصعيد.





وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: "وقد تفقد رئيس بعثة الحج المصرية مخيمات حجاج القرعة بعرفات لمتابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل، التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، كما نجحت بعثة القرعة في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، إضافة إلى قربها من جبل الرحمة ومسجد نمرة وموقف للحافلات ملاصق للمخيمات لتيسير عملية النفرة لمزدلفة وإلى مشعر منى". وأضافت: "يأتى ذلك في ضوء حرص بعثة حج القرعة على بذل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير شتى سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر وخشوع، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة".

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