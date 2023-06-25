جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية، إن زيارة ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، لمصر هى الأولى للقاهرة وتعكس خصوصيات العلاقات المصرية الهندية، وهى علاقة شراكة استراتيجية متكاملة على كافة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية فى إطار الروابط الكبيرة التى تربط البلدين.





وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك قاعدة تاريخية صلبة تجمع البلدين منذ حركة عدم الإنحياز ومؤتمر باندونج، وهناك قرابة بين الحضارتين المصرية والهندية، وبالتالى هذه الأسس جعلت قوة فى العلاقات التى شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى. وأوضح أن الهند هى خامس اقتصاد عالمى وأكبر عدد سكان فى العالم، ولديها الكثير من الموارد الطبيعية، وبالتالى الزيارة تأتى فى سياق دافع وتطوير العلاقات المصرية الهندية التى جاءت بعد زيارة الرئيس السيسى فى أقل من 5 أشهر، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى يتجاوز 7.5 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير دولى لـ«إكسترا نيوز»: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعكس شراكة متكاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.