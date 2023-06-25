عاجل- مدبولى يطلق حملة «100 يوم صحة» تحت رعاية رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حملة "100 يوم صحة" وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جميع محافظات الجمهورية والتى تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الأول من أكتوبر المقبل.





وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، خلال إطلاق الحملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن "10 يوم صحة" تتم من خلال المديريات الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة وتهدف إلى تعظيم المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، بداية من رعاية المولد والأم مرورًا بالمبادرات الخاصة بفيروس سى ورعاية الأطفال، ورعاية كبار السن من خلال عيادات متنقلة فى جميع المحافظات والقرى والنجوع. وأشار عبد الغفار إلى انه من خلال المبادرة نستطيع تقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات صحة وتوعية والاهتمام بصحة الأم وتنظيم الأسرة خلال الـ 100 يوم المقبلة، وسيتم تقديم الخدمات من خلال كل قطاعات وزارة الصحة، موضحًا أن الوزارة ستستغل فترة الإجازات والأعياد فى تقديم خدمات صحية متميزة. وتفقد مدبولى عقب الإطلاق عربات العيادات الصحية المتنقلة والتى ستتواجد فى الميادين والقرى والنجوع فى المحافظات كافة.

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