السفير جمال بيومى لـ«إكسترا نيوز»: العلاقات المصرية الهندية قديمة ومُمتدة

جدة - نرمين السيد - قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والهند قديمة وممتدة منذ سنوات طويلة، وترجع إلى عهد كل من سعد زغلول والمهاتما غاندى، حيث حارب الجانبان الاستعمار البريطانى.





وأضاف "بيومى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى باسم طبانة والإعلامية سارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الهندية تطورت وتوطدت على مدار التاريخ، كما تعتبر الهند سوقًا تجارية كبيرة، فهى ثانى أكبر دولة تعدادًا للسكان. وتابع أن الهند نجحت فى تحقيق طفرة فى مجال الأبحاث العلمية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت تصدر كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات بمليارات الدولارات. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما ينتجه وادى بنجلور من تكنولوجيا المعلومات يُقدر بالمليارات، والهند حققت تقدمًا كبيرًا تسعى الدول للاستفادة به.

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