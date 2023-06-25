مدبولى: رعاية الرئيس السيسى لحملة «100 يوم صحة» تعزز اهتمام الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن إطلاق حملة "100 يوم صحة" ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لها يعزز الاهتمام الذى توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التى تقدم فى مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بتلك الخدمات لها فى سائر أنحاء الجمهورية.





جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق حملة "100 يوم صحة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف النهوض بسبل الرعاية الصحية للمواطنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

وإيذانا بانطلاق الحملة، تفقد رئيس الوزراء من أمام النصب التذكارى بالعاصمة الإدارية الجديدة اصطفافا للسيارات الطبية والمركبات المشاركة بها، من العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية بالمحافظات، حيث تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على تجهيزات تلك السيارات والمركبات وجاهزيتها لأداء دورها ضمن أهداف الحملة.

وتضمنت المركبات الموجودة بالاصطفاف سيارات مزودة بثلاجات مخصصة لنقل الطعوم والأمصال توزع على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لاستلام ونقل الطعوم من مخازن الطعوم الخاصة بوزارة الصحة بالقاهرة إلى مختلف المحافظات، حيث تحتوى على أجهزة لمتابعة درجات حرارة الثلاجة خلال الرحلة لضمان سلامة وكفاءة الطعوم.

وتضمنت المركبات كذلك سيارات الإسعاف المزودة بالتجهيزات الطبية اللازمة، وعربات تضم عيادات متنقلة للعديد من التخصصات الطبية، منها الأسنان، والباطنة، والجراحة، والأنف والأذن، والجلدية.

وخلال التفقد، أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار،أن حملة "100 يوم صحة" التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعتمد على تكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، على مستوى كل من: المبادرات الرئاسية المستدامة وكذا التى تم إطلاقها حديثا، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وحدات الرعاية الأساسية، وكذا خدمات الطب الوقائى والتطعيمات وصحة البيئة والغذاء، فضلا عن تكثيف تقديم خدمات الصحة الإنجابية التى تولى رعاية جوهرية بالمرأة والطفل.

وأوضح أنه سيتم فى إطار تنفيذ حملة "100 يوم صحة" تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وأضاف أنه سيتم من خلال مبادرة "100 يوم صحة" أيضا تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الغفار أن خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، هى مشروع تم استحداثه ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بالخدمات الصحية إلى المستحقين فى المناطق النائية، لافتا إلى أن هذه المكاتب المتنقلة تقدم خدمات الطب الوقائى مثل تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة، إلى جانب خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وكذلك التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى الخارج، وعدة خدمات أخرى.

وأضاف أن هناك العديد من العيادات المنتشرة لتقديم الخدمات العلاجية، من كشف وصرف أدوية واستقبال حالات الطوارئ وإجراء التدخلات الطبية اللازمة، كما أن هناك 500 قافلة علاجية شاملة تجوب المحافظات.