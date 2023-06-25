محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات النظافة بشوارع المدينة استعدادًا لعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئى برفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف أعمال النظافة خلال أيام التشريق لرفع كافة مخلفات الذبح وتطهير الشوارع على مدار الساعة.





ووفقا لبيان للمحافظة اليوم الأحد تابعت السكرتير العام المساعد للمحافظة الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

حيث قامت الشركة بتكثيف الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعدادًا لاستقبال أهالى الإسكندرية وزوارها فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام.

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.