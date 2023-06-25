اعتماد نتيجة امتحانات دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة 96.2 %

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع "دور أول"، للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 96.2%.





وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة. وقد ضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر "الأول" بنسبة نجاح 94٪، ومحمد أشرف حامد محمد "الثانى" بنسبة نجاح 93.8٪، ومحمد تامر محمد السيد "الثالث" بنسبة نجاح 93.6٪، وندی إبراهیم فوری "الرابع" بنسبة نجاح 93.4٪، وعبد الله حسن محمد "الخامس" بنسبة نجاح 92.8٪، وهدى غريب السيد " الخامس مكرر" بنسبة نجاح 92.8٪، وعز الدين عماد عز الدين "السادس" بنسبة نجاح 92.6٪، وهناء عثمان أحمد عثمان "السادس مكرر" بنسبة نجاح 92.6٪، ونحمده سعد فاروق "السابع" بنسبة نجاح 92.2٪، ومنة الله محمد حسين "الثامن" بنسبة نجاح 91.6٪.

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