محافظ بورسعيد: تقديم الدعم للارتقاء بمجمع المنطقة الحرة

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة، بجمارك بورسعيد " باب 20 " والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة، حيث التقى المحافظ مع عدد من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، وكذلك المترددين على المجمع، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام.
وأطلع المحافظ على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التى تساهم فى سرعة وإنجاز المهام.
كما أشاد المحافظ بجهد العاملين فى مجمع المنطقة الحرة بباب 20، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمترددين على المجمع، مشددا على استمرار تطويره، تماشيا مع عمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة.
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