الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر فى الخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى- فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأحد: "إخواتى وأبنائى مسلمى مصر بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقى والإزدهار، وكل عام وأنتم بخير".

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