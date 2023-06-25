الزراعة تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا ثابتا و32 متحركا، بالإضافة إلى المعارض الكبرى، لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، وكذلك المنافذ الثابتة فى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات، وأيضا المحطات البحثية وقطاع الثروة الحيوانية ومشروع "سيل" وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
ومن جهته، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، مسئول ملف المنافذ إن الوزير شدد على ضرورة استمرار الضخ اليومى للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" بأسعار مخفضة تنافسية، لمحاربة الغلاء وتحقيق توازن فى الأسعار بالأسواق، وبجودة عالية، سواء من منتحات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائى، وبيض المائدة كما شدد وزير الزراعة على تشديد الرقابة عليها والمعاملة الطيبة للمواطنين.
وأضاف أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة كالتالى: اللحوم البلدية بسعر 225 جنيها للكيلو، واللحم الضأن 250 جنيها للكيلو، والبطاطس شيكارة عبوة "5 كيلوجرامات" بـ 15 جنيها والكيلو بـ 3 جنيهات، وكيلو الأرز 25 جنيها، وكرتونة البيض 113 جنيها، مع توافر كافة أنواع اللحوم المصنعة.
وأشار إلى أن المنافذ المتحركة مستمرة فى التواجد بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشآت الحكومية والميادين العامة.
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