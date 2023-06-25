وزير الإسكان يتفقد منظومة مياه الشرب بمدينة بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد، منظومة مياه الشرب بمدينة بورسعيد، للاطمئنان على انتظام توفير المياه للمواطنين، وللوقوف على أعمال التطوير الجارية فى أجزاء منها.





ورافق الوزير خلال جولته عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وعبدالحميد عصمت، رئيس شركة مدن القناة للمياه والصرف.

واستهل الدكتور عاصم الجزار جولته بمدينة بورسعيد، بتفقد مأخذ المياه العكرة على ترعة الإسماعيلية، المغذى لمحطة تنقية المياه بالرسوة، بطاقة 400 ألف م3/يوم، للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية لإحلال وتجديد بعض الوصلات، لرفع كفاءة الخط، وضمان التشغيل الآمن له، موجها بالانتهاء من تنفيذ الأعمال اليوم.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد الرافع بطاقة 300 ألف م3/يوم، الذى يضخ المياه العكرة لدعم محطة التنقية بالرسوة، من خلال خطين بقُطر 1500 مم، حيث اجتمع مع القائمين على تشغيل الرافع لمتابعة حالة العمل، والتحديات التى تواجه عمليات التشغيل، مؤكدًا على الانتهاء من جميع الأعمال قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع أهمية التنسيق المستمر بين كل من شركة المياه، وإدارات الرى، وهيئة قناة السويس، وكل القائمين على منظومة مياه الشرب بالمدينة، والتكاتف من أجل تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين.

كما تفقد الوزير ومحافظ بورسعيد مسار ترعة الإسماعيلية المغذية لمحطة تنقية مياه الرسوة بمدينة بورسعيد، للاطمئنان على انتظام ضخ المياه للمحطة، وتم مناقشة بعض الإجراءات التى تضمن ضخ المياه بالكميات المطلوبة لسد احتياجات المدينة من مياه الشرب.

واختتم الدكتور عاصم الجزار جولته بتفقد محطة الرسوة لتنقية مياه الشرب، للاطلاع على سير العمل، وضمان الضخ المنتظم لسكان مدينة بورسعيد، وتم التأكيد على استمرار التنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة القائمة على منظومة مياه الشرب ببورسعيد، مع إشراك المحافظة كشريك تنمية بهدف خدمة المواطن.