تفاصيل انطلاق حملة «100 يوم صحة» فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، انطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة" بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة وتستمر فعالياتها حتى 6 أكتوبر المقبل لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع الفئات.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الحملة تسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، المقدمة من وزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا كما تعمل على تقليل قوائم الانتظار.

من جانبها، قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، إن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة.