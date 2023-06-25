مانشيت- هشام الغزالى: مبادرة «100 يوم صحة» تبدأ من الشرقية وأسوان

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، عن إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت شعار "معاك من أول يوم" بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.





وقال "الغزالى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "cbc"، إن الهدف من إطلاق المبادرة هو دعم شعور المواطن بمبادرات الرعاية الصحية، مُشيرًا إلى أن مبادرة صحة المرأة بدأت منذ 3 سنوات، وقدمت 36 مليون خدمة للسيدات. وأضاف أن وزير الصحة شدد على شمول حملة "100 يوم صحة" لكل الخدمات بالمبادرات السابقة من طب وقائى وتطعيمات، مؤكدًا أن كل الكشف والتحاليل والأشعة والعلاج بالمجان. وتابع أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الحملة تضم كل المحافظات وتبدأ من الشرقية وأسوان وبعدها تجوب الـ27 محافظة فى 100 يوم.

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