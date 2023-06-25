محافظ الدقهلية: نعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى والغرفة التجارية وجمعية "مواطنون ضد الغلاء".





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، منفذ بيع لحوم "مواطنون ضد الغلاء" وهو المنفذ الرئيسى لبيع اللحوم بمدينة المنصورة أمام استاد المنصورة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "كتف فى كتف". وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم. وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة. وخلال جولته، التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الأسعار المقررة، حيث أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة وشاهد إقبال المواطنين الكبير على شراء اللحوم، لأن سعر كيلو اللحم فى هذا المنفذ 180 جنيه فقط بدلا من 240 جنيه، بحد أقصى كيلو جرامين لكل مواطن، حتى يستطيع الجميع الشراء من هذا اللحم المخفض.

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