بأكبر شعار.. مصر تدخل موسوعة جينيس للتوعية بالسرطان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسلم خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وثيقة دخول موسوعة جينيس العالمية بتنفيذ أكبر شعار للتوعية بمرض السرطان فى العالم، تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية التى أطلقت فى 11 يونيو الجارى، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.





وفى الإنفوجراف التالى رصد "دوت الخليج" أبرز تفاصيل، حيث نفذت مصر أكبر شعار "اسبقى بخطوة "، وأجرى 1960 مواطنا أجروا أشعة مقطعية، و1902 جرى فحصهم عن أورام البروستاتا.

التسجيل فى (جينيس) كان أمرًا مشرفًا لمصر كما أطلقت مصر مبادرات للكشف عن الأورام.

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