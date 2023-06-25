محافظ أسوان يوجه بتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية الأجهزة المعنية بالاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية، من خلال رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة.





جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان، بحضور رؤساء القرى والمدن.

وكلف المحافظ -خلال الاجتماع- بالتنسيق بين الجهات المعنية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والإزالة فى المهد، مع متابعة ورصد حركة السيارات لتسيير الحركة المرورية، ومنع أى تكدس، والالتزام بالتعريفة بخطوط السير المختلفة.

ووجه المحافظ مسئولى المحليات بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا تنفيذ أعمال النظافة الدورية لكافة الحدائق العامة ومراجعة مصادر الرى والحفاظ على المسطحات الخضراء، مشددا على التنسيق بين إدارات المراسى والنقل النهرى بمراجعة كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث الترخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى عرض إنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022-2023، والذى تم تنفيذ مشروعاته بنسبة 100% بإجمالى 567.3 مليون جنيه، عقب نجاح المحافظة فى ضخ اعتمادات إضافية بأكثر من 22%.

وأوضح المحافظ أنه تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء، حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى قبول 1575 طلبا، وصلت لأكثر من 93 مليون جنيه.