مساء dmc- مشاركون فى مبادرة 100 يوم صحة: هتساعد إننا نحمى الناس من الأمراض

جدة - نرمين السيد - وعرض برنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، فى حلقة اليوم، كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال تدشين المبادرة.
من جانبها، قالت الدكتورة دميانة ممدوح، من الأطباء المشاركين بالمبادرة: "دور الحملة كبير جدًا، ونتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنها هتساعد فى حاجات كتير، وهتساعد إننا نحمى الناس من الأمراض، واحنا شغالين على صحة المرأة والأطفال حديثى الولادة، وعدد كبير من التخصصات".
وأضافت الدكتورة هالة محمد مرغنى، مدير منطقة بدر الطبية، أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير جدًا للحفاظ على صحة المواطن.
وتابع أحمد جمال عبدالعظيم، مسعف بهيئة الإسعاف المصرية، أننا نقدم خدمة طارئة فى الأماكن التى بها إزدحامات مرورية لحين وصول الدعم.
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