جدة - نرمين السيد - زار الأنبا غبريال أسقف بنى سويف والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وبرفقتهما الأب الراهب القمص باسيليوس الأنبا بولا، وكيل دير القديس الأنبا بولا بمركز ناصر والأب الراهب القمص فام الأنطونى وكيل دير القديس الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر التابع لإيبارشية بنى سويف، ووفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، اليوم، مبنى محافظة بنى سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية وأديرة بنى سويف يقدمون التهانى بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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