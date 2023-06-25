محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة 100 يوم صحة بـ 165 فريقا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، تدشين مبادرة "100 يوم صحة" والتى تنظمها مديرية الصحة بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم.





وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات الطبية والمركبات المُشاركة بالمبادرة، من العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية، واستمع لشرح تفصيلى من وكيل الوزارة عن المبادرة والتى يشارك فيها جميع قطاعات الصحة فى محافظة الغربية، من خلال ما يقرب من 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية "المتحركة والثابتة". وأشار الدكتور أسامة بلبل إلى أنه سيتم التوجيه بفحص قوائم الانتظار وسرعة إنهائها، إلى جانب تسيير عدد من سيارات تنظيم الأسرة للقرى والمدن لمتابعة كل ما يخص الصحة الإنجابية، كما سيقوم القطاع الوقائى بعمل فحص ميدانى لرفع نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية، فضلاً عن تواجد مكثف لمسؤولى صحة البيئة والأغذية. وأشاد محافظ الغربية بجهود وزارة الصحة ودورها البارز فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية والتى تساهم فى تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجه للمواطنين، موجهاً الشكر للفرق الطبية ولجميع العاملين المشاركين فى المبادرة.

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