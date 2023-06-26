مساء dmc- متحدث «التعليم»: تكليف لجنة من 10 خبراء لمراجعة امتحان الكيمياء

جدة - نرمين السيد - وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن نصف مليون طالب تقريبًا على مستوى الجمهورية تقدموا لامتحان مادة الكيمياء، مُشيرًا إلى أنه وردت لنا شكاوى بشأن امتحان هذه المادة.

وأضاف أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر بيانًا توضيحيًا بشأن هذا الامتحان، لافتًا إلى أن وضع امتحان مادة الكيمياء بمواصفات ثابتة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فى الامتحان يكون هناك نسبة 30% من الأسئلة فى مستوى الطالب المتميز، متابعًا أن الوزير كلف بعمل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة الامتحان.