الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 30 16

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 16

دمنهور 29 17

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 17

دمياط 25 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 19

السويس 30 17

العريش 25 16

رفح 24 17

رأس سدر 31 16

نخل 27 12

كاترين 28 10

الطور 32 20

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 21 18

مطروح 22 18

السلوم 24 16

سيوة 28 20

رأس غارب 33 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 21

حلايب 30 21

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 18

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 17

سوهاج 32 18

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادى الجديد 32 20

أبوسمبل 36 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 28

المدينة المنورة 39 24

الرياض 37 26

المنامة 34 29

أبوظبى 42 30

الدوحة 37 29

الكويت 40 26

دمشق 27 11

بيروت 23 18

عمان 23 11

القدس 22 13

غزة 23 17

بغداد 42 24

مسقط 37 31

صنعاء 27 13

الخرطوم 44 30

طرابلس 32 20

تونس 24 17

الجزائر 16 13

الرباط 23 11

نواكشوط 33 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 10

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 37 22

نيودلهى 41 28

جاكرتا 32 24

بكين 29 17

كوالالمبور 33 25

طوكيو 26 17

أثينا 23 15

روما 23 15

باريس 19 10

مدريد 21 8

برلين 19 11

لندن 17 8

مونتريال 23 13

موسكو 20 9

نيويورك 20 13

واشنطن 23 13

أديس أبابا 23 13