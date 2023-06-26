حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. الوثائقية تستعرض أزمة الوقود قبل 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأوضح المقطع أنه كان وقتها باق 4 أيام على الثلاثين من يونيو، إذ اختفى السولار من محطات الوقود، وتحولت مصر لجراج مفتوح وحدث مناوشات بين المواطنين بسبب الحصول على المواد البترولية.

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