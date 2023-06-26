هيئة الأوقاف تحقق مليارين و266 مليون جنيه أرباح بزيادة 231 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوى منذ إنشائها خلال هذا العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣م (ملياران و٢٦٦ مليون جنيه) أرباحا وإيرادات بزيادة قدرها (٢٣١ مليون جنيه) عن العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها ١١.٣٥٪.





ووجهت هيئة الأوقاف الشكر لكل من أسهم بفكر أو جهد أو ثابر لأجل تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن الهيئة ستمضى قدما لتحقيق مزيد من الإنجازات فى ظل الجمهورية الجديدة التى أعادت للوقف اعتباره وسخرت إمكاناتها وأدواتها لصيانته والحفاظ عليه ودعم وسائل وأدوات استثماره واستيداء حقوقه.

وأكدت هيئة الأوقاف أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وأن شرط الواقف كنص الشارع من حيث الالتزام به والوقوف عند حدوده، وأن عائد ريع الوقف لمصارفه الشرعية وفق شروط الواقفين، وأن جميع معاملاته تكون بالقيمة السوقية العادلة لصالح ما أوقف له أو عليه.

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى إيراد شهرى فى تاريخها، حيث بلغ إجمالى متحصلات إيرادات الهيئة 306 ملايين و732 ألفًا و153 جنيهًا خلال مارس الماضى بزيادة 66 مليونًا و856 ألفًا و636 جنيهًا بنسبة 27.9% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالى الماضى (2021 - 2022).

وأضاف جمعة - اليوم الأحد - أن إجمالى إيرادات الهيئة خلال مارس الماضى زادت بقيمة 185 مليونًا و126 ألفًا و760 جنيهًا بنسبة 152.2% عما تم تحصيله خلال الشهر ذاته من العام المالى (2020 - 2021)