صحف القاهرة تبرز استقبال الرئيس السيسى رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، أبرزت صحيفة "الأهرام" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، فى قصر الاتحادية، ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، الذى يزور مصر للمرة الأولى، حيث عقد الزعيمان مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية بين البلدين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب فى مختلف المجالات، وصولا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن زيارة رئيس الوزراء الهندى لمصر تأتى فى أعقاب زيارة الدولة التى قام بها الرئيس إلى نيودلهى فى يناير الماضى، كما تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى العديد من المجالات، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالى، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما فى ذلك «الهيدروجين الأخضر»، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهى، فضلا عن تعظيم حجم التبادل التجارى، وتبادل السلع الإستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وجه رئيس الوزراء الهندى الدعوة إلى الرئيس للمشاركة فى أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهى تحت الرئاسة الهندية، فى حين أعرب الرئيس عن ثقة مصر فى رئاسة هندية نشيطة لمجموعة العشرين تسهم فى احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمى، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية، لدفع المحادثات فى الاتجاه البناء، بما يتيح التوصل للطرق المثلى فى التعامل مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الزعيمين وقعا عقب انتهاء المباحثات على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضارى المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمى والشعبى، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما قلد الرئيس رئيس الوزراء الهندى «قلادة النيل»، التى تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنا وقدرا.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن حق جميع المتقدمين فى تكافؤ الفرص بينهم فى كل مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على الوظيفة العامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، تأتى بعد دراسة مفصلة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وذلك حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مدبولى، تقريرا تلقاه من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتى من المقرر الإعلان عنها فى شهر يناير ويونيو من كل عام وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أنه من المقرر أن ينشر الجهاز الإعلانات التى سيعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg والتى طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز فى كل مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة، كما يقوم الجهاز بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف؛ حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التى سيقدمون فيها وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وسيعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والرى لتعيين (238) فى وظيفة مهندس بتخصصات ميكانيكا - كهرباء - مدنى ـ حاسب ألى بالمستوى الوظيفى الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 18 يوليو المقبل حتى 31 من الشهر نفسه.