مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس السيسى على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كى ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.