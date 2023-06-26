وزير الصحة يوافق على تراخيص مزاولة مهنة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على إنشاء سجلات جديدة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية، التى لم ينشأ لها سجل لترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة والسكان.





وأكدت الوزارة، أنه سيجرى إنشاء سجلات لتراخيص مزاولة المهنة لخريجى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة وفقا للمسمى الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى جلسته رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019.

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