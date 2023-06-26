وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع سير العمل بمقر العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جولة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حرص خلالها على توجيه التهنئة لكل العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، رافق الوزير خلال هذه الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على جميع العاملين بالإنتاج الحربى وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، متقدما بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربى على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربى وجعله دائما فى المكانة المتميزة التى يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وحرص الوزير محمد صلاح، خلال الجولة، على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى ظل الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة فى تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.

وخلال الجولة تأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى من خلال حوار ودى مع العاملين من سهولة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وحل كافة العقبات التى واجهتهم أثناء الانتقال التجريبى ومتابعة إجراءات ما تم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمى، والربط الشبكى بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكى بين الوزارة وكياناتها التابعة.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير "محمد صلاح" شدد على ثقة الإنتاج الحربى فى أبنائه العاملين وأنهم هم بناة المستقبل، مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح لكافة أبنائه العاملين لاستقبال كل أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة، بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار.