جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار عبر أحد المواطنين عن فرحته بإنجاز ترعة الحمام فى محور الضبعة، والتى تساهم فى رى 360 ألف فدان. وقال: "أنا فرحان ومش قادر أوصف فرحتى، والحمد لله تعبى مرحش هدر.. الحمد لله.. شوفوا المياه عامله إزاى؟.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر". ويهدف هذا المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن يعبر عن فرحته بـ «ترعة الحمام» بالضبعة: تحيا مصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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