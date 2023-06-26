وزير الرى يعلن الإعداد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش السنانية فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وصرح سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والرى تنفذ العديد من المشروعات فى إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجرى نهر النيل، ومواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائى للنهر وجسوره على امتداد مايقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر، وتطوير واجهات النهر، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل، وتكريك المجرى المائى، يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبرى المعدنى حتى بنك مصر، ويجرى إستكمال تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة.

وأشار إلى أن أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل.

كما يجرى طرح عمليات تكريك لمجرى نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة، حيث تم البت الفنى للعملية وجارى استكمال الإجراءات للترسية والتشغيل للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائى للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.