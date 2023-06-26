الأنبا أغناطيوس يهنئ محافظ الغربية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية اليوم مبنى محافظة الغربية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وكان فى استقباله والوفد المرافق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. كما زار الأنبا أغناطيوس والوفد الكنسى مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد عمار، مدير الأمن، وقيادات المديرية.

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