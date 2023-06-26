وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 11:33 صباحاً - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا جميعًا في هذه الأيام الطيبة المباركة لطاعته ومرضاته، وأن يتقبل فيها صالح دعائنا أجمعين.