التخطيط: المراكز التكنولوجية المتنقلة تهدف إلى توفير خدمات بأقل جهد

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من المراكز التكنولوجية المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وتكلفة وأعلى جودة، منوهة بأن التوسع فى المراكز التكنولوجية المتنقلة سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وإسناد التشغيل بالكامل لشركة اى فاينانس، بهدف تعميق التعاون مع القطاع الخاص ومنحه فرصة للمساهمة فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.





ووجهت بوضع خطة شاملة لإتاحة المراكز التكنولوجية المتنقلة فى قرى "حياة كريمة" تسهيلا على مواطنى تلك القرى التى تنفذ بها المبادرة فى الحصول على الخدمات المختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اى فاينانس" المهندس إبراهيم سرحان، لمتابعة تطورات العمل بمراكز خدمات مصر، ومشروع التوسع فى تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة. وقدم مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى المهندس أشرف عبد الحفيظ، خلال الاجتماع، عرضًا شاملًا لعمل مراكز خدمات مصر فى المحافظات، والتى بدأت التشغيل، وعلى رأسها مركز خدمات مصر بأسوان وجنوب سيناء، والمراكز التى سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة، ومن بينها مركز خدمات مصر بالإسكندرية، والخطة الجارى تنفيذها بداية من العام المالى الجديد، والتى تشمل مراكز القاهرة والجيزة وشمال سيناء والغربية والإسماعيلية. كما استعرض مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى موقف المراكز التكنولوجية المتنقلة والتى استطاعت أن تقدم نحو 2 مليون معاملة مع الجمهور منذ بدء تشغيلها، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع خطة للتوسع فى تشغيل المراكز المتنقلة وخصوصا أنها تقدم نحو 40 خدمة للمواطن فى مكان واحد.

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