وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يشترى أضحية العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - اشترى القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، خروفا من أحد شوادر بيع الأضاحى بالغردقة، لذبحه أضحية فى عيد الأضحى المبارك تطبيقا لما جاء فى وثيقة الإخوة والإنسانية، التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان.





وقدم القمص يؤانس أديب، التهنئة لجميع المواطنين، متمنيا أن يعم السلام والخير على بلادنا الحبيبة، قائلا: "إنه اعتاد فى جميع الاحتفالات الدينية، مشاركة المسلمين من خلال إقامة مؤتمرات ومحاضرات فى الاحتفال بالمولد النبوى، عن سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب". وأضاف أنه فى هذا العام، كان حريصا على أن تكون المشاركة فى الاحتفال لها طابع آخر، وأكون من ضمن صفوف المضحيين من أحبابى من المسلمين، وعند شراء الأضحية كنت حريصا أن يكون الخروف سليما وليس به أى عيوب لتقديمه لأحباب الرحمن للأسر الأكثر احتياجا.

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