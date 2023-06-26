وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى ومدبولى وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية: "بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى وأن يُعيده المولى عز وجل عليكم أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار".

وتابع: "ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة ونستلهم منها معانى وقيم الفداء وحسن الجزاء .. لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء فى سبيل رفعة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه .. نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل .. يقيننا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين.. مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير .. يعُم على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، جاء به: " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ".

وأردف: "تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل..بقلوب مطمئنة وعزائم قوية .. ولتُرسخ اليقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته .. مبتهلين إليه جل وعلا .. أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية ".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: "بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد وإننا إذ نستقى من نفحاتِ هذه الأيام المُباركة قيم التضحية والفداء لنجد فى ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أُطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا مرتجيـات الشـعب المصــرى العظيــم".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك أن أبعث لكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ".

وتابع: "إننا إذ نستقى من هذه المناسبة المباركة قيم التضحية والفداء لنرجو لمسيرة العمل الوطنى المزيد من التوفيق والسداد بجهود وتضحيات المخلصين وتكاتف وتضافر المؤسسات الوطنية فى العمل والعطاء .. لتحقيق مستقبل مشرق ومفعم بالآمال للأمة المصرية".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جاء بها :"بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف .. منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير .. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين .. فى شتى أنحاء المعمورة .. سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية".

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وتابع: "ونحن إذ نستوحى من هذه المناسبة المباركة معانى الإحتفاء والثواب لقيم التضحية والفداء والعطاء .. نستخلص اليقين الذى يدفعنا لإنجاز مستهدفات مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والإزدهار والرخاء .. من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات .. والسعى نحو المزيد من التكاتف والتلاحم لتبقى مصر الكنانة أبد الدهر .. بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة كريمة آمنة".

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عســكر – رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها : "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، جاء بها : "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية جاء بها: "بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وتابع: إننا إذ نستعد لإستقبال تلك المناسبة المباركة ونستلهم منها معانى وقيم الإثابة عظيمة وجليلة، نرجو أن تكون لنا دافعاً على بذل المزيد من العطاء والتضحية والفداء لبلوغ مسيرة العمل الأمنى أعلى درجات الجودة والإتقان، ونتوجه للمولى سبحانه وتعالى مبتهلين أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.