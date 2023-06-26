«معلومات الوزراء»: النمو السكانى سبب ونتيجة مباشرة للزواج المبكر للفتيات

جدة - نرمين السيد - استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "ظاهرة زواج القاصرات"، موضحا أنه برغم الخطوات الجادة التى خطاها العالم للحد من انتهاك حقوق الإنسان، ما زالت هناك أبواب لم تغلق بعد، ويأتى من ضمنها: حرمان الفتيات من التمتع بحقوقهن كأطفال، وتزويجهن بشكل قسرى فى مرحلة طفولتهن.





وقال المركز إنه على الرغم من وجود هدف أممى للتنمية المستدامة يدعو إلى "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، من خلال عدة طرق منها ضرورة القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج الفتيات القصر، جاء تقرير لمنظمة اليونيسف ليوضح أن العالم على بعد 300 عام على الأقل من إنهاء زواج الأطفال، مع توقع وجود أكثر من 9 ملايين فتاة معرضة لزواجها فى مرحلة الطفولة فى عام 2030، إذا لم يتصرف العالم بشكل حاسم لإنهاء زواج الأطفال.

وأشار مركز المعلومات، فى تحليله، إلى أن القاصر يعرف قانونيا بأنه أى فرد لم يبلغ سن الزواج وما زال فى سن الطفولة التى حددتها المواثيـق الدوليـة بأنها ما دون عمـر 18 عاما، وبالتالى فإنه فرد لم يكتمل نضوجه الفكرى والجسمانى والنفسى، بالإضافة لكونه فى حاجـة إلى رعاية وحماية وغير مؤهل بعد لتحمل المسؤولية، كما تعرف منظمة اليونيسف زواج الأطفال على أنه "أى زواج رسمى أو أى ارتباط غير رسمى بين طفل تحت سن 18 عاما وشخص بالغ أو طفل آخر".

ولفت إلى أن تلك الظاهرة اقترنت بالفتيات بشكل أكثر من الذكور نظرا لأن عدد الإناث المشمولات فى زواج القاصرات يفوق عدد الذكور كثيرا، حيث تتزوج ثلث الفتيات تقريبا فى البلدان النامية (عدا الصين) قبل بلوغهن 18 عاما، وذلك وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأبرز التحليل أسباب ظاهرة زواج الفتيات القصر ومنها، فقر الأسر، زيادة معدلات النمو السكانى، النزاعات والصراعات والنزوح بجانب الثقافة المجتمعية والأعراف.

ونوه المركز بأن الزواج المبكر للفتيات ينتج عنه تراجع الصحة الإنجابية للفتاة، نظرا لارتفاع نسب حملها المبكر فى ظل عدم اكتمال بلوغها الجسدى بما يعرضها لعواقب صحية خطيرة، تتمثل فى ارتفاع احتمال موت الأم أو تعرضها لمخاطر طبية تمتد إلى فترة ما بعد الحمل والولادة، مرتبطة بتراجع مناعتها وارتفاع فرص تعرضها للأوبئة والأمراض الخطيرة، بجانب احتمالية وفاة الطفل الرضيع فى السنة الأولى من عمره، ووجود جيل جديد متدنى القدرات، فزواج الفتاة قبل اكتمال مداركها الفكرية والذهنية، بجانب عدم التحاقها بالمسار التعليمى، يجعلها غير مؤهلة لتحمل رعاية أسرة وأطفال، نتيجة افتقادها لأساليب التربية السليمة؛ بما يخلق جيلا جديدا غير سوى يتصف بالجهل، والفقر، وافتقاد الثقة بالنفس، وأمراض نفسية أخرى للأطفال.

وتابع أن النمو السكانى سبب ونتيجة مباشرة للزواج المبكر للفتيات فى ظل افتقاد الفتاة قدرتها على اتخاذ قرار باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، سواء لجهلها بتلك الوسائل أو بسبب افتقادها للقدرة على اتخاذ هذا القرار وإرغامها على حمل قسرى، وظهور المشكلات المرتبطة بعدم تكافؤ الزواج: كالإيذاء والعنف الجسدى، وكذلك زيادة احتمال الطلاق وما يرتبط به من آفات ومشكلات اجتماعية، ومن ثم الدخول فى حلقة مفرغة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن الطلاق كتعريض الفتاة وأطفالها لمخاطر التشرد.